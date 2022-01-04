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İçişleri Bakanı Soylu: Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenlerle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i Şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 04.01.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenlerle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında andı.

Süleyman Soylu, "Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasını yaptı.

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