İçişleri Bakanı Soylu: Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenlerle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i Şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında andı.
Bu Millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 4, 2022
Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i Şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek.
Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz
Süleyman Soylu, "Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.