Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,135.90
BTC/USDT
100,643.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 01.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
"Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen cezaevinde hayatına son verdi
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu

Benzer haberler

Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Fransa, Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti

Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Photo Notes From Pakistan

Photo Notes From Pakistan
Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı

Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet