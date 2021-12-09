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Türkiye, Mali'de BM Barış Gücü askerlerine yönelik terör saldırısını kınadı

Mehmet Şah Yılmaz   | 09.12.2021
Türkiye, Mali'de BM Barış Gücü askerlerine yönelik terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerini taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA konvoyuna dün düzenlenen terör saldırısında 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

MINUSMA'dan yapılan açıklamada, Misyon'a ait lojistik konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza ile Severe arasında mayına çarptığı, olayda ilk belirlemelere göre 7 BM askerinin öldüğü ve 3 askerin ağır yaralandığı kaydedilmişti.

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