İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.
Bu sefer haber,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 9, 2021
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden❗
5️⃣1️⃣5️⃣ KİLOGRAM EROİN daha YAKALANDI.
2021 yılında toplam,
7️⃣ TON 8️⃣2️⃣6️⃣ KİLOGRAM
EROİN YAKALANDI.
Tebrikler Hakkari Emniyet 👏 https://t.co/rhd96CeFUc pic.twitter.com/b8qlGT5daR
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.