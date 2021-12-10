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İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.12.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.

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