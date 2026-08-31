İki ülkenin akademisyen ve yazarları tarafından kaleme alınan 11 makaleden oluşan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a armağan edilecek.

Türkiye-Kırgızistan ilişkileri kitaplaştırıldı İki ülkenin akademisyen ve yazarları tarafından kaleme alınan 11 makaleden oluşan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a armağan edilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" kitabında, Kırgızistan'ın dününün, bugününün ve Türkiye ile ilişkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu önemli tarihi eserin ön sözünü yazdılar." dedi.

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a armağan edilecek olan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" isimli kitaba ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirileceğini anımsatan Zorlu, 31 Ağustos'un ise Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü olduğunu dile getirdi.

Kürşad Zorlu, bağımsızlık günü ve zirveye katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'ı ziyaret edeceğini belirterek, zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ikili görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Bu kapsamda "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" isimli kitabı hazırladıklarını anlatan Zorlu, "Kitapta Kırgızistan Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'den önemli 11 yazar yer alıyor. Kırgızistan'ın dününü, bugününü ve Türkiye ile ilişkileri çok kapsamlı bir biçimde, disiplinler arası bir yaklaşımla ele aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu önemli tarihi eserin ön sözünü yazdılar. Ve inşallah, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerinin artarak devam etmesine yönelik bir irade beyanını da burada yansıtmış oluyoruz." diye konuştu.

Kitapta iki ülkenin siyasi, kültürel, eğitim ve ekonomi alanındaki ilişkilerinin gelişimine değinildiğini aktaran Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'in de yazılarının bulunduğu kitabın Türkçe ve Kırgızca yayımlandığını bildirdi.

Zorlu, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" isimli bir kitap hazırladıklarını anımsattı.

Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin düne göre çok daha hızlı bir biçimde artarak devam ettiğini vurgulayan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki ilişkilerimiz, kurumsallaşma yolunda hızla ilerliyor ve önemli başlıklardaki problem alanlarını geride bırakmış bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte kapsamlı stratejik ortaklık seviyemizde, başta ticari ilişkilerimiz olmak üzere, pek çok sahada ilişkilerimizi artırmak, bilhassa Maarif Vakfımızın Kırgızistan'daki son yıllardaki çalışmaları çok önemlidir. Orada çok önemli eğitim kurumlarını devralarak Türkiye'nin eğitim kalitesini ciddi manada oraya taşıdık. Sağlık alanında özellikle Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan çok önemli bir hastane Bişkek'te faaliyet gösteriyor. Aslında Kırgız vatandaşlarımızın hayatına da dokunmaya devam ediyoruz. Ve bu irademizin bir başka güzel ve anlamlı yanı 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'de, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. İşte bu zirvede de önemli kararların alınmasını umut ediyoruz. Bu tür çalışmaları da bunların altyapısını oluşturan çok önemli, sembolik çalışmalar olarak değerlendirebiliriz."

Türkiye-Kırgızistan İlişkileri kitabı

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu'nun editörlüğünde hazırlanan kitapta, iki ülke ilişkilerinin 35 yılını ele alan 11 makale yer alıyor.

İki ülke arasındaki ticaret ve enerji işbirliği, ekonomik ilişkiler, uluslararası ilişkiler, kültürel ilişkiler, dil ilişkileri ve alfabe çalışmaları, edebi ilişkiler, eğitim işbirlikleri gibi alanların geniş bir perspektiften değerlendirildiği kitap 544 sayfadan oluşuyor.

Kitabın takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınırken, eserin arka kapağında iki cumhurbaşkanının Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan özlü sözleri yer alıyor.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine olan inancımız tamdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcında ortaya konulan güçlü iradenin ve kardeşlik bağlarımızın önemli bir göstergesidir. İki ülke arasındaki münasebetler, zaman içerisinde kurumsallaşarak ikili ilişkilerin ötesine taşınmış, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gelişen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla daha geniş bir çerçeveye kavuşmuştur. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin bugün ulaştığı seviyede, karşılıklı güven, ortak tarih ve kültür anlayışı ile Türk Dünyası'nın ortak geleceğine yönelik güçlü iradenin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Değerli dostum ve kardeşim Sayın Sadır Caparov ile tesis ettiğimiz anlayış birliğinin katkılarıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı ve alanında uzman kıymetli akademisyenlerimizi ve bürokratlarımızı tebrik ediyor, çalışmanın Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ilerletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."