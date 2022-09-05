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Türkiye, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Fuat Kabakcı   | 05.09.2022
Türkiye, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde bugün gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu terör saldırısı şiddetle kınanarak Rusya Federasyonu'na ve Afganistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, gün içinde yaptığı açıklamada, intihar saldırısı sonucu 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını belirtmişti.

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