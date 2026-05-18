Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınadı.

Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınadı.

Bakanlık, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu ve diğer ülkelerle işbirliği halinde sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplum, gecikmeksizin ortak ve kararlı tutum almaya davet edildi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının bölgedeki gerilimi daha da artırdığını belirterek, "İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.

Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı sivil girişime yönelik müdahalenin, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir."

Bakan Gürlek, İsrail'in daha önceki benzer bir saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığını ve mahkemece kabul edildiğini anımsatarak, bunun Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den tepki

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.”