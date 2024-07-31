Dolar
33.14
Euro
35.85
Altın
2,419.55
ETH/USDT
3,328.90
BTC/USDT
66,422.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını açıklıyor
logo
Gündem

Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ogün Duru  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-14" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi

Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak

Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak
Türkiye, Yemen'de gerilimi düşürmeye yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Yemen'de gerilimi düşürmeye yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladı
Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet