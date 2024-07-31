Dolar
33.11
Euro
35.84
Altın
2,408.84
ETH/USDT
3,276.40
BTC/USDT
66,159.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nı tamamladı

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Genelgesi Resmi Gazete'de

Bakan Tunç: TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını kınayan tezkere ile dünyaya demokrasi dersi verdi

Bakan Tunç: TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını kınayan tezkere ile dünyaya demokrasi dersi verdi
Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet