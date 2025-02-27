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Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949'a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısını toplam 10 bin 237'ye yükseltmiş olduk." ifadesini kullandı.

İsmet Karakaş  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Bölgelerin coğrafi durumları, yargı çevreleri ve iş yükünü dikkate alarak yapılan değerlendirmeler sonucu 28 ağır ceza mahkemesi, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 49 asliye ceza mahkemesi, 15 infaz hakimliği, 7 sulh ceza hakimliği, 17 asliye hukuk mahkemesi, 19 aile mahkemesi, 1 asliye ticaret mahkemesi, 14 iş mahkemesi, 3 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile 26 sulh hukuk mahkemesi
olmak üzere toplam 183 yeni mahkeme kurulduğunu bildiren Tunç, "Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949'a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısını toplam 10 bin 237'ye yükseltmiş olduk." bilgisini verdi.

Yılmaz Tunç, "Yeni kurduğumuz mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

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