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Türkiye, Etiyopya'nın ateşkes kararından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya hükümetinin Tigray'da 28 Haziran'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Gökhan Varan   | 02.07.2021
Türkiye, Etiyopya'nın ateşkes kararından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki şiddetin bir an evvel son bulması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılmasını teminen ilan edilen ateşkesi mevcut ihtilafın çözümüne yönelik atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin tarihi bağlara dayanan ilişkilerinin bulunduğu Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı belirtilmişti.

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