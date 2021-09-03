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Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs programlarına başvurular, 13 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılabilecek.

Sefa Şahin   | 03.09.2021
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın burs programlarına başvurular kapsamında İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına öğrenci alımı yapılacak.

Burs programlarına başvurular, 13 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılabilecek. Öğrenciler, başvuru süreciyle ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için TDV ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eğitim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Akademi programı, TDV yurtlarının bulunduğu illerde öğrencilere yönelik "yurt-burs-kurs" desteği şeklinde uygulanıyor.

Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik İslami ilimlerde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmak amacıyla uygulanan Özel Destek Akademi programı ise TDV yurtlarındaki öğrencileri kapsıyor.

Lisansüstü İlahiyat Akademi de ilahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak için oluşturulan burs destek programı olarak yapılıyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek programı ise "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı" kapsamında Türkiye'de öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs desteği şeklinde uygulanıyor.

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