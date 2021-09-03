Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta ve en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.
Erdoğan, "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik." diye konuştu.
"Çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı"
"Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.