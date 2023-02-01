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Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülke, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya oldu.

İsa Toprak   | 01.02.2023
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde yer alan duyuruya göre, yabancı ziyaretçi sayısında 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,33 artış oldu.

2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 71,07 artışla 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

Almanya ilk sırada

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,74 artışın olduğu Almanya'yı, yüzde 11,74 artış ve 5 milyon 232 bin 611 kişiyle Rusya, yüzde 7,56 artış ve 3 milyon 370 bin 739 kişiyle İngiltere takip etti. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Yabancı ziyaretçi sayısı aralıkta yüzde 26,79 arttı

Türkiye'yi 2022'nin aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,79 arttı ve 2 milyon 399 bin 441 olarak gerçekleşti.

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