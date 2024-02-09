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Gündem

Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "World Defense Show-2024" kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları'ndan görüntüler paylaştı.

Utku Şimşek  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, World Defense Show-2024 kapsamında nefes kesen gösteri uçuşları gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşlarından görüntülerin bulunduğu paylaşımda, kokpit içi ve dışından çekim açılarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın hava akrobasi ekibi ile Türk Yıldızları'nın ortak uçuşu esnasında kaydedilen anlar da yer aldı.

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