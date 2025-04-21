Türk Yıldızları, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.
Antalya
Türk Yıldızları, gösteri öncesinde Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.
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Kentin dört bir yanında da izlenebilen heyecan dolu prova uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Sahil şeridindeki çok sayıda kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.
Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.