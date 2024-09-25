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Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarının Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Lefkoşa

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu Girne Limanı, TCG Bartın (F-504) Karakol Gemisi de Gazimağusa Limanı'na 27 Eylül'de demirleyecek.

Türk savaş gemileri, cuma günü 10.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak.

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