Türk Polis Teşkilatından kuruluşunun 179'uncu yılına özel video
Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'uncu yıldönümü dolayısıyla video hazırladı.
Ankara
Teşkilatın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde. 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kahramanlar her yerde ve her koşulda— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 8, 2024
Milletimizin yanında
Milletimizin emrinde
179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da...
🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Şehitlerimizi rahmetle anıyor,
Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. #TürkPolisTeşkilatı179Yaşında#10NisanPolisHaftası#KahramanlarHerYerde pic.twitter.com/gHm8UTTxUS
"Şehirde güven ve huzur denince akla biz geliriz" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, yunus timleri, atlı polisler, narkotik çalışanları ve özel harekata kadar teşkilat bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntüler bulunuyor.
Paylaşımda ayrıca teşkilatın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaraları sarmak için görev başında olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.