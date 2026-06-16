Türk Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, Türkmenlere yönelik yardımların Türk Kızılay'ın Irak yardım çalışmaları programı kapsamında yapıldığını ifade etti.

Beyatlı, Irak Kızılayı Kerkük şubesi koordinasyonuyla gerçekleştirilen dağıtımda, kentte ekonomik desteğe muhtaç 21 aileye kuru gıda ulaştırıldığını aktardı.

Kerküklü Türkmenlerden Ali İhsan da bölgede ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde, yapılan bu tür yardımlardan dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.



