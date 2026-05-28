Türk Kızılay, Irak’ın Kerkük kenti ile Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde ve Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı Türk Kızılay, Irak’ın Kerkük kenti ile Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde ve Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, Irak’ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu.

Irak Kızılayı'nın lojistik desteğiyle yapılan çalışma kapsamında Kerkük kent merkezinin yanı sıra Altınköprü ve Tazehurmatu nahiyesi ile Beşir kasabasında toplam 2 bin 500 paket et dağıtımı gerçekleştirildi.

Irak Kızılay Kerkük Şubesi Koordinatörü Emced Fuat, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türk Kızılay'ın kurban eti dağıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Fuat, her Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay'ın Irak'taki ihtiyaç sahiplerine kurban eti desteği vermesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kerkük'te kesimleri dün başlayan 30 büyükbaş hayvanın etinin kentin çeşitli bölge ve semtlerine ulaştırıldığını aktaran Fuat, kurban etinin 2 bin 500 paket halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.

Kosova

Türk Kızılay, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Kosova'nın Prizren şehrinde kurbanlık kesimi yaptı.

Türk Kızılay Kosova Ekip Başkanı Utkuhan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kurban Bayramı kapsamında sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini, Türkiye'den kardeşlik ve dayanışma mesajı taşıdıklarını söyledi.

Bölge halkının bayramını kutlayan Yıldırım, "Türkiye'den ve Türk Kızılaydan selam getirdik. Beraber olduğumuz için çok sevinçliyiz. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun, bereket getirsin." ifadesini kullandı.

Bağışçılar tarafından verilen vekaletler doğrultusunda kurban kesimlerinin Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde ve veteriner hekimlerin kontrolünde yapıldığını dile getiren Yıldırım, kesimlerin İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, kurban etlerinin Kosova genelinde 3 bin 500'den fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, Türk misafirperverliğinin bir göstergesi olarak bayram namazının ardından vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılay organizasyonunda kesilen kurbanların etleri, Kosova Kızılhaçının desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Öte yandan, Türk Kızılay, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak.

Sudan

Türk Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında başkent Hartum'da 300 büyükbaş hayvan kesti.

Kesilen büyükbaş hayvan karşılığında 2 bin 100 kurban eti hissesi, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelince 1150 hisse yurt dışı kurban bağışının 126'sı da Sudan'da kesildi.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ve Sudan Kızılayı yetkilileri kesimhaneyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hamza, Sudan'a yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Kızılayına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu da Türk Kızılayın kurbanın bereketini 3 kıtada, 30 ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdığını söyledi.

Sudan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve bölge halkının toparlanma aşamasında olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı olarak 1998'den beri insani yardım faaliyetleri kapsamında Sudanlıların yanındayız. Bu dönemde de onların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla bağışçılarımızın desteğiyle 300 büyükbaş kurban kesimini gerçekleştirdik. Sudan Kızılayı ile 2 bin 100 kurban eti hissesini 4 bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Türk Kızılayı olarak Sudanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yardım alan Haccac Sadallah da Türk Kızılayın uzun zamandır bölgede yardımlarının devam ettiğini aktararak, Türkiye'ye ve Kızılay'a şükranlarını sundu.

