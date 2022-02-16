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Türk heyeti, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı Ramallah'ta kabul etti.

Enes Canlı, Mücahit Aydemir   | 16.02.2022
Türk heyeti, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Quds

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin'i ziyaret eden Türk heyeti Ramallah'ta Abbas ile bir araya geldi. Türkiye-Filistin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türk heyetinin "iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini" aktardığı belirtildi.

Türk heyetinin, ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı paylaşıldı.

Görüşmeye, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.

Kalın ve Önal'ın, perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

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