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Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Mekke'de bulunan 88 bin 430 Türk hacı adayının Arafat'a intikali başladı.

Fırat Taşdemir  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Mekke

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "2023 Hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

Bağlantı sırasında "Cenabıhak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin" temennisinde bulunan Erbaş, "Şu an itibarıyla Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenabıhak hayırlı uğurlu eylesin. Arafat'a sağlıklı, problemsiz, sıkıntısız bir şekilde çıkıp, vakfelerini yapıp, dönmelerini nasip eylesin inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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