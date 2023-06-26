İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan güvenlik korucusu Öneryıldız için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
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Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız’a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun. pic.twitter.com/KHzhQXqCtn