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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan güvenlik korucusu Öneryıldız için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.

Sefa Şahin  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan güvenlik korucusu Öneryıldız için taziye mesajı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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