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Turizm merkezlerindeki helikopterli trafik denetimini AA ekibi görüntüledi

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapıldı.

Ali Ballı   | 20.07.2021
Turizm merkezlerindeki helikopterli trafik denetimini AA ekibi görüntüledi

Muğla

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehirler arası yollarda trafik denetimlerini artırdı.

Marmaris'ten havalanan polis helikopteriyle, il genelindeki trafik akışı takip edildi.

Denetim, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Denetimlere katılan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, AA muhabirine, bayram süresince uygulamaların aralıksız süreceğini söyledi.

Kent genelinde emniyet ve jandarma teşkilatına bağlı 223 ekipte yaklaşık 450 personelle denetimlerin sürdürüleceğini belirten Duymuş, "Yaptığımız denetimlerde, tatilcilerin trafikte gitmek istedikleri yerlere ulaştıkları görülüyor. Yollarımızda trafik akıcı devam ediyor. Muğla'ya son 6 günde 700 bine yakın araç giriş yaptı. Yollarımızda şu an için bir yoğunluk yaşanmıyor." diye konuştu.



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