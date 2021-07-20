MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutladı.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, harekatın 47'nci yıl dönümünü kutlarken, harekata ait bir de video yayımlandı.
Videoda, Rumların katliamı, işkence ve yağması sonrası Türk askerinin düzenlediği Barış Harekatı'na ilişkin zafer görüntüleri yer aldı.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/AHIUiWAzH1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021
Açıklamada "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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