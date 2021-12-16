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'Turistik Doğu Ekspresi' treni Erzincan'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 19 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaştı.

Barış Yalçınkaya, Kemal Özdemir   | 16.12.2021
'Turistik Doğu Ekspresi' treni Erzincan'da Fotoğraf: Kemal Özdemir / AA

Erzincan

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'a geldi.

Saat 13.45'te Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcular, yaklaşık 5 dakikalık molanın ardından Erzurum'a hareket etti.

Yolculardan Mehmet Demirbaş, seyahatin rahat ve konforlu geçtiğini belirterek, seferlerin yeniden başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hüseyin Kış da Mersin'den iş insanları olarak bir vagon kiraladıklarını ve çok keyifli bir yolculuk geçirdiklerini anlattı.

Yolculukta çok güzel manzaralarla karşılaştıklarını dile getiren Kış, "Bu seferler, turizm için çok önem arz ediyor. Ülkemiz çok güzel ancak herkesin bu manzaraları gelip görmeleri, yaşamaları gerekiyor." dedi.

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