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Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını bildirerek, "Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak." ifadelerini kullandı.

Seda Tolmaç  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını anımsatan Uraloğlu, trenle bugüne kadar 71 bin yolcunun seyahat ettiğini, 23 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini aktardı.

Uraloğlu, 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapacağına işaret ederek, "Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferlerinin de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak." ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'yle bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alternatif tatil seçeneği olarak sunduğumuz bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görme ve bu güzellikleri ölümsüzleştirme fırsatı sağlıyor. Her durakta biriktirilen anılar, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda geçmişle bugünü buluşturan bir kültür yolculuğunun da parçası oluyor."

Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi de sefere çıkacak

Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin de seferlere başlayacağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle hizmete sunacağımız Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 döneminde cumartesi ve pazar günleri işleyecek."

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