TÜRGEV desteği alan öğrencilerden YKS'de 186 derece

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve TÜRGEV'in ortaöğretim yurtları ile burs programlarından destek alan 145 öğrenciden 100'ü sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde toplam 186 derece elde etti. Bunların 43'ü ilk 10 bine girdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve TÜRGEV'in Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Yurdu'nda kalan Hanne Hifa Akkuş, sözelde 5i, eşit ağırlıkta ise 12'nci olarak iki farklı puan türünde ilk 100'e giren tek öğrenci oldu.

Aynı yurtta kalan Beyza Özyurt sözel puan türünde 31'inci olurken, Şeydanur Gündoğdu dil puan türünde 32'nci sırada yer aldı.

Üsküdar Zekiye Gönenç Ortaöğretim Yurdu'nda kayıtlı 47 öğrenciden 15'i sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde toplam 20 derece elde etti. Yurdun en yüksek derecesini eşit ağırlık puan türünde 315'inci olan Saliha Akar'dan gelirken, Meryem Rana Karaman sözel puan türünde 682'nci oldu.

"Genç kızların eğitim yolculuğuna eşlik etmek en büyük kazanımlarımızdan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, insan yetiştirmenin istikbal meselesi olduğunu belirterek, "Dün bize 'Kızım okuyabilecek mi?' diye soran ailelerin, bugün çocuklarının başarısıyla gurur duyduğuna şahitlik etmek, 30 yıldır neden bu yolda yürüdüğümüzü anlatmaya yetiyor. Bu başarı, her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların, fedakarca emek veren öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve azimle çalışan gençlerimizin ortak emeğinin ürünüdür. TÜRGEV olarak biz de genç kızlarımızın eğitim yolculuğuna eşlik edebilmiş olmayı en büyük kazanımlarımızdan biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarıyı yalnızca sınav dereceleriyle ölçmediklerini kaydeden Yılmaz, "Asıl sevincimiz, ülkemizin yarınlarını omuzlayacak, bilgisini ahlakla başarısını sorumlulukla taşıyacak, milli ve manevi değerlerine bağlı genç kızlarımızın yetişiyor olmasıdır. 30 yıldır duamızda da gayemizde de alın terimizde de hep aynı inancı taşıdık. Kim olduğunu bilen, çağın bilgisini değerleriyle buluşturabilen ve bilgisini iyilik için kullanmayı dert edinen genç kızların yetişmesini hedefledik. Hamdolsun, bugün bu anlayışla yetişen gençlerimizin başarılarına ve güzel ahlaklarına şahitlik etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bizim için en anlamlı başarı da budur." ifadelerini kullandı.