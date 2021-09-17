TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı
Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.