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TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.

Orhan Onur Gemici   | 17.09.2021
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı Fotoğraf: Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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