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Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu

Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ve Çemişgezek ilçelerine doğal gaz verildi.

Sidar Can Eren, Koray Kola  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu Fotoğraf: Koray Kola/AA

Tunceli

Pertek ve Çemişgezek'te bir süre önce başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda iki ilçede, doğal gazın hizmete sunulması amacıyla törenler düzenlendi.

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Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçelere ilk kez doğal gaz verilmesine başlandı.

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