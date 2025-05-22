Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ve Çemişgezek ilçelerine doğal gaz verildi.
Tunceli
Pertek ve Çemişgezek'te bir süre önce başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Bu kapsamda iki ilçede, doğal gazın hizmete sunulması amacıyla törenler düzenlendi.
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Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçelere ilk kez doğal gaz verilmesine başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.