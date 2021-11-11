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Tunceli'den polis özel harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Tunceli'den terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri Suriye'ye uğurlandı.

Sidar Can Eren   | 11.11.2021
Tunceli'den polis özel harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Tunceli

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan kentte, Suriye'de görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis özel harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, PÖH timlerinin ülkeyi, milleti, bayrağı ve masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gittiğini söyledi.

PÖH'lerin görev yapacakları yerde yaşayan insanların kendilerine uzak insanlar olmadığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyorlar. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim, gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık, göreviniz kutlu olsun."

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından polis özel harekat timleri, aileleriyle vedalaşarak görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Suriye'ye uğurlanan polislerin aileleri katıldı.

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