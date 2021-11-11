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Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen kadın ile kurtarma çalışmaları sırasında araçla uçuruma yuvarlanan jandarma personeli yaralandı.

Muhittin Sandıkçı   | 11.11.2021
Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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