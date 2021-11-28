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Tunceli'deki Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sis bulutlarıyla kaplanan Munzur Dağları güzel görüntü oluşturdu.

Sidar Can Eren   | 28.11.2021
Tunceli'deki Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Kentte bir süredir etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. 

Zirveleri karla kaplanan 3 bin rakımlı dağların ve meşe ormanlarının sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. 

Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de yazın çıktıkları yaylalardan köylerine dönmeye başladı.

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