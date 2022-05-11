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Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan 2 sığınak imha edildi.

Sidar Can Eren   | 11.05.2022
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 4 büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift spor ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 radyo, battaniye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

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