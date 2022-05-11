Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan 2 sığınak imha edildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda 4 büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift spor ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 radyo, battaniye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri sığınakları kullanılamaz hale getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.