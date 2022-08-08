Dolar
17.95
Euro
18.32
Altın
1,787.80
ETH/USDT
1,771.70
BTC/USDT
23,981.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sidar Can Eren   | 08.08.2022
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı
Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
Tunceli'deki Kavun Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarını cezbediyor

Tunceli'deki Kavun Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarını cezbediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet