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Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sidar Can Eren, Koray Kola  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Tunceli

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak, zaman zaman kırsal kesimlerde menfezlerin taşmasına neden oluyor.

Hozat ilçesine bağlı Kalecik köyü ve Çemişgezek'teki Yeni Mahalle yolu da yağmur sularının taşıdığı toprak, ağaç ve taş parçalarıyla kaplandı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yollarda temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Ovacık ve Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanan sürücüleri kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları için de uyardı.

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