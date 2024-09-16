Dolar
34.01
Euro
37.86
Altın
2,581.50
ETH/USDT
2,291.70
BTC/USDT
57,740.00
BIST 100
9,577.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin, Sidar Can Eren  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara/Tunceli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.44'te merkez üssü Pülümür olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından sahada tarama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlara şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği: Sınırdaki kontroller, Türklere vize sürecini etkilemeyecek
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan kişiyle aynı ismi taşımamak için mahkemeye başvurdu
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor

Benzer haberler

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı

Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet