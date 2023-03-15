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Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı’nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Sidar Can Eren  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Koray Kola/AA

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı’nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.

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