TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 25, 2023
Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.