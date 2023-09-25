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TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Serdar Açıl  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

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