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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Durmuş Genç  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla

Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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