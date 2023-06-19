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TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 15 personel istihdam edecek.

Seda Tolmaç  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman ve uzman yardımcısı alınacak.

Söz konusu 15 personel, Ankara'da görevlendirilecek. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü de personel alımı yapacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 demir yolu yapım, bakım onarım makinesi operatörü istihdam edilecek.

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