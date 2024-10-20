TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'ya ait 4 helikopterin Gökova Körfezi'ndeki orman yangınına müdahalesine ilişkin görüntülere de yer verildi.
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