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TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'ya ait 4 helikopterin Gökova Körfezi'ndeki orman yangınına müdahalesine ilişkin görüntülere de yer verildi.


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