Dolar
17.33
Euro
18.25
Altın
1,840.60
ETH/USDT
1,125.00
BTC/USDT
20,651.00
BIST 100
2,537.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique, Can Bartu Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde mağara ve tünellerde saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.

Uğur Ulu   | 20.06.2022
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasındaki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 7 farklı branşta köpek yetiştiriliyor.

Keşif köpeği branşında eğitimlerine henüz 3 aylıkken başlanan köpekler, özel olarak hazırlanan parkurlarda 18 aylık zorlu bir sürece tabi tutuluyor.

Eğiticisinin kontrolünde olan keşif köpeklerine uzmanlarca detaylı olarak itaat eğitimi veriliyor.

Atletik yapıları, güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, operasyonlarda karşılaşılabilecek zorlu engelleri aşmak için özen ve özveriyle eğitiliyor.

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde icra edilen mağara ve tünel operasyonlarında saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası başladı
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasının on üçüncü duruşması görülüyor
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Benzer haberler

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

MSB'den 'Babalar Günü'ne özel video

Seyyar börekçilikle başladığı gıda sektöründe 21 ülkeye tatlı gönderiyor

Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor

Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor
Bursa'daki hayvanat bahçesinin Afrikalı sakinleri bir arada yaşıyor

Bursa'daki hayvanat bahçesinin Afrikalı sakinleri bir arada yaşıyor
Yüzyıllardır manda yetiştirerek yerli ırk mirasını geleceğe taşıyorlar

Yüzyıllardır manda yetiştirerek yerli ırk mirasını geleceğe taşıyorlar