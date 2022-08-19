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TSK'da 126 general ve amirale yeni görev

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 126 general ve amiralin görev yeri değişti.

Ferdi Türkten   | 19.08.2022
TSK'da 126 general ve amirale yeni görev

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından Ege Ordu Komutanlığına atandı.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız Donanma Komutanlığına, Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığına görevlendirildi.

Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandı.

Bu isimlerle beraber Kara Kuvvetleri Komutanlığında 72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 olmak üzere 126 general ve amiralin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

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