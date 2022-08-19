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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

Kaan Bozdoğan, Enes Canlı   | 19.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü

İstanbul/Kudüs

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

"Liderler diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü"

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Herzog telefonda görüştü.

İki liderin, "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi, başkonsolosların atanması ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşlarının devam etmesi" konularını ele aldığı aktarıldı.

İki cumhurbaşkanının, "gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ve ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdiği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmede, "Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya, Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği" vurgulandı.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atama kararını açıklamıştı.

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