TSK birlikleri Arnavutluk'taki "NEPTUNE STRIKE" tatbikatında çeşitli eğitimlere katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin çeşitli eğitimlere katıldığını duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Sazan Adası açıklarında tatbikat kapsamında, "Plaj Keşif Faaliyeti ve Gemiden Hedefe Manevra ve Asimetrik Tehdit Eğitimleri" icra edildiğini bildirdi.
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📍Sazan Adası/Arnavutluk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2024
NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında “Plaj Keşif Faaliyeti” ve “Gemiden Hedefe Manevra ve Asimetrik Tehdit Eğitimleri” icra edildi.
📍Sazan/Albania
Within the activities of NEPTUNE STRIKE 24.2, “Beach Reconnaissance” and “Maneuver and… pic.twitter.com/jjnVjgifdo