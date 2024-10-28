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TSK birlikleri Arnavutluk'taki "NEPTUNE STRIKE" tatbikatında çeşitli eğitimlere katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin çeşitli eğitimlere katıldığını duyurdu.

İsmet Karakaş  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
TSK birlikleri Arnavutluk'taki "NEPTUNE STRIKE" tatbikatında çeşitli eğitimlere katıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Sazan Adası açıklarında tatbikat kapsamında, "Plaj Keşif Faaliyeti ve Gemiden Hedefe Manevra ve Asimetrik Tehdit Eğitimleri" icra edildiğini bildirdi.

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