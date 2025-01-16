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TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi

TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğinin (ASBU) ortak üyesi seçildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dün yaklaşık 200 delegenin katılımıyla Tunus'ta ASBU 44. Genel Kurul Toplantısı'nda oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre TRT, oy birliğiyle ASBU'ya ortak üye seçildi. Böylece TRT, ortak üye statüsüyle ASBU Genel Kurul toplantılarına, çeşitli komitelerine katılım sağlayarak görüşlerini paylaşabilecek ve tüm üyelerle etkileşimde bulunabilecek.

Ayrıca TRT, ASBU Haber Değişim Ağı'na dahil olma, Arap Radyo ve Televizyon Festivali'ne katılma gibi avantajlar elde edecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT olarak medya alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi önemsediklerini belirterek, "Bu konuya verdiğimiz önemin sonucunda 1969'da kurulan ve dünyanın en köklü yayın birliklerinden olan Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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