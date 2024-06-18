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Gündem

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cihan Demirci, Ufuk Ertop, Fırat Çakır  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Trakya'da sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Edirne

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne'de hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.

Serinlemek amacıyla parklar ve gölge yerlerde vakit geçiren vatandaşlar, sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Aşırı sıcak hava sahipsiz hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Sahipsiz köpekler gölge alanlardan kuşlar ise süs havuzlarının başından ayrılmıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinliyor.

Jandarma ve emniyet ekipleri ise anonslarla sahildeki vatandaşları boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıyor.

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