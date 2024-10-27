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Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve yayla yollarını açma çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin ulaşıma kapanan yollara müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Çarşıbaşı'nın Şahinli, Köprübaşı'nın Köşk, Taşlı, Yangın, Kovuktaş, Sürmene'nin Gangel, Şalpazarı'nın Alaca, Düzköy'ün Kadırga, Derinoba, Fengo, Alazlı, Beypınarı, Hırsafa, Hayrat'ın Mesoraş, Yomra'nın Sırganlı, Çayakara'nın Mahtala, Maçka'nın Ambarlı, Mincanos ve Kazıklı yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı."

Açıklamada, Köprübaşı ilçesinin Seslikaya Yaylası'nda mahsur kalan araçların da kurtarıldığı aktarılarak, "Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi'nin kardan dolayı kapanan yolu da ulaşıma açılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi." denildi.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü önlemin alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında yayla yollarını kullanmaktan kaçınmalıdır. Herhangi olumsuz bir durumda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattına bilgi verilmesi yeterlidir." ifadesi kullanıldı.

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Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
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