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Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Hakan Burak Altunöz  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Trabzon ve Gümüşhane sınırında yer alan Cami Boğazı ile Taşköprü yaylalarında yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren yağışla yaylalar beyaza büründü.

Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı, karın ardından sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

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